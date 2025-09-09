Силовые структуры
17:57, 9 сентября 2025Силовые структуры

Названы новые приметы беглеца из российского СИЗО

Появились новые приметы сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге террориста
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Появились новые приметы сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге террориста. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 8 сентября сотрудники ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД задержали одного из беглецов, Александра Черепанова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Розыск Ивана Корюкова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продолжается.

Крюков может быть одет в спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike и белую панаму с надписями. При себе он, возможно, имеет нож.

До этого была информация от ведомства о льняной куртке графитового цвета и темной кепке фигуранта, а в минувшее воскресенье сообщалось, что приметы беглецов — черный пуховик и белая шерстяная кофта, резиновые сапоги и спортивные кроссовки.

Предварительно, Корюков находится в поселке Рудный. Его напарника Черепанова задержали у Медного под Екатеринбургом.

О побеге стало известно 1 сентября. Оба пытались сжечь военкомат. По предварительной информации, они выбрались из камеры, взломали чердак в шестом корпусе и ушли по крышам церкви, СИЗО и больницы.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности шестичасовой погони за беглецом из российского СИЗО.

