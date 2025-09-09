Экономика
Некоторым автомобильным брендам предсказали исчезновение

Глава Volvo Самуэльссон: Не все западные бренды переживут переход на электрокары
Кирилл Луцюк

Фото: Henning Kaiser / dpa / Globallookpress.com

Автомобильная отрасль станет электрической, и пути назад уже нет. Об этом заявил генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон. Его процитировало Bloomberg.

Он полагает, что в некоторых регионах этот процесс может занять больше времени, чем в других, но общее направление уже сформировалось. Примерно через десять лет все автомобили в мире будут электрическими. Кроме того, их цена окажется существенно ниже, чем в настоящее время.

Самуэльссон уверен, что на рынке появятся новые доминирующие игроки, подобные Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Кроме того, будет два-три очень сильных китайских бренда. В итоге некоторые компании адаптируются к новым обстоятельствам и выживут. Другие — нет.

Он также обратил внимание, что китайские бренды уже занимают более половины рынка в КНР и выходят на европейский рынок. Это оказывает давление на европейцев и американцев, которым приходится конкурировать на сокращающемся рынке.

«Нравится нам это или нет, Китай в будущем станет очень крупным игроком в автомобильной промышленности», — уверен глава Volvo.

В конце мая стало известно, что руководство Volvo Car AB собралось сократить около семи процентов сотрудников по всему миру. Такими методами компания надеется добиться снижения расходов в условиях падающего спроса. Без работы останутся почти три тысячи человек.

