17:26, 9 сентября 2025Забота о себе

Обходящихся без завтрака людей предупредили о суровых последствиях такой диеты

Нутрициолог Чаевская: Отсутствие завтрака повышает риск преждевременной смерти
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Отсутствие завтрака в некоторых случаях может быть смертельно опасно, рассказала нутрициолог Наталья Чаевская. О суровых последствиях такой диеты она предупредила россиян в беседе с NEWS.ru.

По словам Чаевской, при отсутствии завтрака нарушается насыщение и повышается чувство голода в течение дня, что провоцирует частые перекусы, тягу к сладкому и переедание вечером. Также у людей, которые обходятся без утреннего приема пищи, снижаются работоспособность и концентрация, а риск развития депрессии и хронической усталости увеличивается.

Чаевская подчеркнула, что отсутствие завтрака повышает риск преждевременной смерти — это связано с увеличением вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. «Здоровый завтрак способствует жиросжиганию, снижению обхвата талии, чувству сытости на протяжении дня, продуктивности и хорошему настроению», — подчеркнула нутрициолог.

Специалистка добавила, что есть следует в течение первого часа после пробуждения, и посоветовала выбирать полезные блюда: кашу с ягодами и орехами или бутерброд из цельнозернового хлеба с творожным сыром, рыбой и зеленью.

Ранее диетолог Арина Мамина рассказала о продуктах, которые приводят к бессоннице. Так, она призвала не употреблять вечером сыр и темный шоколад.

