Обнаружена удивительная польза вегетарианства

AJCN: У вегетарианцев риск всех видов рака ниже на 12 процентов

Рацион без мяса может оказывать защитное действие против ряда онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые в рамках масштабного исследования Adventist Health Study-2, результаты которого опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

В исследовании приняли участие почти 80 тысяч жителей США и Канады, у которых на старте не было диагностировано рака. Наблюдение продолжалось более 15 лет. Сравнение данных показало: у вегетарианцев риск всех видов рака был ниже на 12 процентов, а для так называемых «среднечастотных» опухолей — на 18 процентов.

Особенно выраженная разница отмечена при некоторых типах онкологии: риск колоректального рака у вегетарианцев оказался ниже на 21 процент, рака желудка — на 45 процентов, а лимфопролиферативных заболеваний — на 25 процентов. Также выявлено снижение вероятности рака груди и простаты.

Авторы подчеркивают, что вегетарианский рацион богат клетчаткой, антиоксидантами и фитохимическими веществами, которые могут снижать воспаление и улучшать метаболизм. Однако исследователи предупреждают: хотя статистика убедительна, она не означает абсолютной защиты, и для уточнения механизмов необходимы дальнейшие работы.

Ранее ученые сообщили о создании экспериментальной мРНК-вакцины, которая оказалась эффективной против разных типов опухолей у мышей, включая наиболее устойчивые к лечению.