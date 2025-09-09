Оболгавшего полицейского экс-заключенного задержали в Москве

В Москве задержали экс-заключенного за порочащие честь полицейского сведения

В столице задержали 39-летнего мужчину за распространение фейков, которые порочили честь и достоинство полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Москве.

По данным правоохранителей, мужчина отбывал наказание по статье 290 («Получение взятки») УК РФ и освободился условно досрочно. В этот период он написал на электронную почту одного из Telegram-каналов ложную информацию о том, что сотрудник полиции имеет дорогую машину и четырехкомнатную квартиру в элитном ЖК Москвы. Сообщение он сопроводил фотографиями, которые, как оказалось, принадлежали другому человеку.

В результате все это было опубликовано в интернете.

