Офис президента Непала сделал заявление после сообщений о его отставке

India Today: Офис президента Непала опроверг сообщения о его отставке
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: ZAK BENNETT / POOL / Reuters

Офис президента Непала Рама Чандра Пауделя опроверг информацию о его отставке. Об этом сообщает издание India Today.

«Президент Рам Чандра Паудель не ушел в отставку, несмотря на сообщения о том, что он сделал это на фоне ожесточенных протестов в стране», — передает газета слова представителей администрации непальского лидера.

Ранее India Today сообщала, что Паудель снялся с должности из-за протестов по всей стране. При этом отмечается, что премьер-министр страны Шарма Оли покинул свой пост.

Массовые протесты в Непале начались после того, как власти заблокировали в стране ряд крупных социальных сетей, включая YouTube, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Вскоре акции переросли в столкновения протестующих с полицией.

