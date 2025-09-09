Россия
Песков рассказал о звонках от телефонных мошенников

Песков сообщил, что ему много раз звонили телефонные мошенники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему уже много лет звонят телефонные мошенники. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Однако, по словам представителя Кремля, никто из аферистов пока не сумел его обмануть. Он добавил, что мошенники также звонили его родственникам, признавшись, что бывали ситуации «на грани».

«Чудом абсолютно удалось их предостеречь. Но действительно были такие случаи», — сказал Песков.

Ранее стало известно о новой схеме телефонных мошенников. Они начали звонить жертве и представляться сотрудниками правоохранительных органов, вынуждая ее собрать все сбережения и потратить их на приобретение украшения. Злоумышленники убеждают передать украшение курьерам, после чего перестают выходить на связь.

