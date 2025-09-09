Бывший СССР
07:59, 9 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно об участии японских наемников в боях на Украине

РИА Новости: Японские наемники участвуют в боях на Украине на стороне ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Японские наемники участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий, передает РИА Новости.

Он уточнил, что сталкивался с иностранными военными во время прохождения базовой общевойсковой подготовки. Помимо японцев, по словам пленного, были поляки, колумбиец, американец, немец и ирландец.

Он сообщил, что иностранцев и украинцев обучали одному и тому же — стрельбе, метанию гранат, марш-броскам, штурму окопов, ночным стрельбам и основам инженерного дела, но им было запрещено общаться друг с другом. При этом иностранных бойцов всегда первыми пропускали на стрельбы, добавил военнопленный.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вербовать женщин-наемниц из стран Латинской Америки. Наиболее востребованы кандидатки с медицинским образованием и с опытом работы врачом на передовой.

