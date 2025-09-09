Посольство России: Соотечественники в Непале находятся в безопасности

Посольство России раскрыло судьбу соотечественников в охваченном протестами Непале, заверив, что их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что россияне находятся в безопасных местах, некоторые из них вдалеке от столицы Катманду, где и проходят крупные демонстрации. «У всех ситуация относительно стабильная», — указано в сообщении диппредставительства.

В Российском союзе туриндустрии рекомендовали соотечественникам оставаться в безопасных местах, избегать районов проведения протестных акций и массовых собраний.

Протесты вспыхнули 9 сентября из-за ограничения работы в стране социальных сетей Instagram, Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а также WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и YouTube. Несмотря на отмену запрета, демонстрации не прекращаются. Также стало известно, что сотни российских туристов застряли в охваченной демонстрациями стране.