Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:29, 9 сентября 2025Бывший СССР

Появились подробности эвакуации людей из атакованного ВСУ дома в Донецке

В Донецке спасатели эвакуируют жильцов атакованного ВСУ дома через окна
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Спасатели эвакуируют жильцов дома в Донецке, атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ), через окна. Подробности появились в распоряжении Telegram-канала «Mash на Донбассе».

Отмечается, что в жилом доме обвалились крыша и лестничные пролеты. Также накренилась стена, есть риск обрушения.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Предварительно, в Буденновском районе города есть пострадавшие мирные жители.

Позднее появилась информация об атаке жилого дома в Буденновском районе Донецка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Apple представила совершенно новый iPhone 17. Какой получилась новая линейка и сколько смартфоны будут стоить в России?

    В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Эрдоган созвонился с эмиром Катара после удара Израиля по Дохе

    Представители США посетят Китай

    Названы основные покупатели элитного жилья в Москве

    В США назвали заявления фон дер Ляйен насчет Украины ложью

    В Минобороны назвали фейком слова Зеленского об ударе по Яровой

    Появились подробности эвакуации людей из атакованного ВСУ дома в Донецке

    Российском актеру стало плохо перед спектаклем в Ленкоме

    Американский миллиардер высказался о помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости