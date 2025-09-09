Появились подробности эвакуации людей из атакованного ВСУ дома в Донецке

Спасатели эвакуируют жильцов дома в Донецке, атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ), через окна. Подробности появились в распоряжении Telegram-канала «Mash на Донбассе».

Отмечается, что в жилом доме обвалились крыша и лестничные пролеты. Также накренилась стена, есть риск обрушения.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Предварительно, в Буденновском районе города есть пострадавшие мирные жители.

Позднее появилась информация об атаке жилого дома в Буденновском районе Донецка.