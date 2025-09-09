Россия
Появились подробности о предложившем обложить россиян десятиной священнике

Призвавший взимать десятину священник Кульпинов бывает в храме два дня в неделю
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Сергей Кульпинов, предложивший обложить россиян десятиной, бывает в церкви только по выходным. Об этом изданию «Подъем» рассказали в иркутском храме Казанской иконы Божией Матери, где служит священник.

Ранее в сети распространилось видео, на котором Кульпинов призывает взимать с граждан деньги для содержания церквей, «чтобы уютно, красиво, восторженно, цветочки росли, свечечки горели». По его словам, государство не принимает участия в содержании церковных объектов. Протоиерей считает, что в случае отсутствия пожертвований от прихожан священникам придется устроиться на работу, уделяя меньше времени службам.

При этом в храме, где служит Кульпинов, заявили, что настоятеля нельзя застать на месте как минимум пять дней в неделю. Чем он занимается в это время, неизвестно. «Он бывает в субботу вечером либо в воскресенье утром — вот когда богослужение идет. Бывает тут, но ну... нечасто», — цитирует издание собеседника.

До этого в РПЦ заявили, что россияне не умеют жить. По словам священника Владислава Берегового, граждане не знают, как вести себя в простейших бытовых ситуациях. Кроме того, прихожан чаще всего волнует не спасение души, а способ ужиться со знакомыми и близкими родственниками, считает он.

