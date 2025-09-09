Появились подробности закончившегося смертью педиатра вызова в Москве

Найденный под окнами московского ЖК педиатр приехал к обычной семье

Найденный под окнами жилого комплекса (ЖК) на севере Москвы педиатр приехал на вызов к обычной семье, в ходе визита ничего странного не произошло. Эти данные появились в распоряжении портала «Медицинская Россия» в Telegram.

По данным портала, версия о том, что незадолго до смерти педиатр достал телефон, чтобы позвонить матери, может не соответствовать действительности.

«Просто обычная семья: мама, папа, ребенок. Был вызов — однократная рвота у ребенка, там и "скорая", в общем-то, не нужна была. (...) Со слов фельдшера, он телефон не доставал вообще. Вышел на балкон, а что было дальше, никто не знает», — приводит подробности случившегося издание.

Врача-педиатра нашли под окнами жилого дома на Хорошевском шоссе 9 сентября. Бригада приехала на вызов в квартиру, расположенную на 18-м этаже. Консьерж видела лишь как педиатр зашел в квартиру. Начата доследственная проверка.