Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:45, 9 сентября 2025Силовые структуры

Следователи заинтересовались падением московского врача из окна элитного ЖК

В Москве следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения врача
Варвара Митина (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения врача под окнами элитного жилого комплекса (ЖК) на севере города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

На теле мужчины обнаружили повреждения, характерные при падении с высоты. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и камеры видеонаблюдения, а также опросили очевидцев.

Врача-педиатра нашли под окнами жилого дома на Хорошевском шоссе 9 сентября. Бригада приехала на вызов в квартиру, расположенную на 18-м этаже. Консьерж видела, как педиатр зашел в квартиру, а что произошло после этого — неизвестно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры выяснили условие, при котором Запад согласится уступить России территории. Что потребуют от Москвы взамен?

    МИД Финляндии скупо отреагировал на заявление Медведева о репарациях

    Бывший российский мэр-бизнесмен отдал государству миллиард рублей

    Российский пенсионер выиграл в лотерею 33 миллиона рублей благодаря совету кассирши

    Следователи заинтересовались падением московского врача из окна элитного ЖК

    Опубликован прогноз Жириновского к 2030 году

    Стали известны подробности последних дней жизни выпавшего из окна педиатра в Москве

    Возлюбленная Ди Каприо снялась в прозрачном платье для журнала

    Волонтеры массово отравились на фестивале в российском регионе

    Страны Африки нарастили импорт российского мороженого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости