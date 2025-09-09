Следователи заинтересовались падением московского врача из окна элитного ЖК

В Москве следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения врача

В Москве следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения врача под окнами элитного жилого комплекса (ЖК) на севере города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

На теле мужчины обнаружили повреждения, характерные при падении с высоты. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и камеры видеонаблюдения, а также опросили очевидцев.

Врача-педиатра нашли под окнами жилого дома на Хорошевском шоссе 9 сентября. Бригада приехала на вызов в квартиру, расположенную на 18-м этаже. Консьерж видела, как педиатр зашел в квартиру, а что произошло после этого — неизвестно.