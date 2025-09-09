Бывший СССР
Появилось видео удара по зданию правительства Украины

Экс-вагнеровец Condottiero опубликовал видео удара по кабмину Украины
Алевтина Запольская
Момент удара по зданию правительства Украины попал на видео. Его опубликовал экс-вагнеровец, ведущий блог в Telegram под псевдонимом Condottiero.

«Отчетливо видно как в здание прилетает что-то, что вызывает небольшой взрыв, а следом в центре проносится крылатая ракета, по которой и был залп ЗРК Patriot с набережной Днепра, недалеко от кабмина», — сказано в публикации.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об ударе Вооруженных сил России с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по зданию кабинета министров страны в ночь на 7 сентября. Чиновник призвал Вашингтон усилить санкционное давление на Россию.

В свою очередь, бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подчеркнул, что в случае попадания «Искандера» по зданию правительства Украины разрушения были бы более значительными, чем те, что показаны после удара.

