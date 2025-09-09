Навроцкий: Польские войска на Украине не нужны, поэтому они туда не поедут

Польские войска на Украине не нужны, поэтому они туда не поедут. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает РИА Новости.

«Я не намерен дать своего согласия на участие польских солдат, на их выезд на Украину», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил, что Украина не вступит в Европейский союз без признания жертв и выяснения обстоятельств Волынской резни. Он добавил, что выражал «очень четкий и твердый протест», когда предпринимались попытки очернить «доброе имя Польши» или прославить лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру на Украине.