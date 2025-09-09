Россия
06:03, 9 сентября 2025РоссияЭксклюзив

Развеян распространенный миф о лжи

Профайлер Кулик назвала мифом распознавание лжи по жестам
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Ложь — одна из самых загадочных и одновременно повседневных составляющих человеческого общения, которую непросто распознать по внешним признакам, рассказала эксперт-профайлер, специалист по корпоративной безопасности, основатель Научно-исследовательского Центра корпоративной безопасности и Музея профайлинга Анна Кулик. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы раскрыть обман.

Традиционные представления о том, что обман можно вычислить по определенным жестам — например, почесыванию носа или отворачиванию взгляда — зачастую оказываются мифами, указала специалист.

«Стресс, который вызывает ложь, проявляется у каждого по-разному. Нет универсальных "сигналов", на которые можно полагаться, — и пытаться вычислить обман только по внешним проявлениям — это ошибочный путь», — объяснила Кулик.

Эксперт добавила, что стресс может возникать не только от желания солгать, но и из-за личных переживаний или других факторов, поэтому важно понимать причины внутреннего напряжения.

Профайлер подчеркнула, что для эффективного распознавания лжи необходим комплексный и системный подход. Так, важно задавать широкий круг уточняющих вопросов, внимательно слушать и анализировать ответы на предмет несоответствий.

Особое внимание стоит уделять изменениям в поведении собеседника, которые проявляются при обсуждении определенных тем — зачастую именно на них ложь может "выдать" себя

Анна Куликпрофайлер

«Чем глубже вы понимаете специфику разговора и можете говорить с человеком "на одном языке", тем проще заметить, когда факты начинают не сходиться. Это как раз ключевой момент в выявлении обмана», — отметила эксперт.

Распространенные советы из интернета, обещающие мгновенное выявление лжи — «секретные методики спецслужб» или «простые шаги» — в реальной жизни не работают, обратила внимание собеседница «Ленты.ру».

«Это скорее шоу и мифы. Настоящее распознавание требует времени, подготовки и профессионального анализа ситуации и личности», — убеждена профайлер.

Эксперт также рассказала о роли дополнительных методов, таких как психологический анализ почерка. По ее словам, это не универсальный инструмент — он используется только в сочетании с другими данными и фактами.

«Почерк может дать важную информацию о текущем эмоциональном состоянии человека и некоторых его личностных чертах, но на основе только этого нельзя делать окончательные выводы», — пояснила Кулик.

Тем, кто хочет уметь распознавать ложь и мыслить как профайлер, специалист посоветовала собирать максимум информации, анализировать факты и поведение, тщательно прорабатывать сценарии диалога и не делать поспешных выводов.

«Чем больше данных вы имеете — тем меньше вероятность ошибки. Внимание к деталям и понимание контекста — вот что действительно помогает отличить правду от лжи», — подытожила она.

Ранее профайлер Евгений Спирица составил психологический портрет президента США Дональда Трампа. Проанализировав личностные черты политика, эксперт отметил, что глава Белого дома амбициозный доминант, явный экстраверт, достаточно жесткий и импульсивный.

    В США назвали причину неудач Украины на фронте

    Аналитики раскрыли долю получающих премию россиян

    Россияне назвали любимые заимствованные слова

    В Британии отреагировали на «самое пессимистичное» заявление Зеленского

    Песков сообщил о планах Путина на день рождения

    Мужчина выстрелил в птицу и погубил дочь

    Терапевт рассказала о связанных с тяжелыми болезнями головных болях

    Сын вышедшей на пенсию порноактрисы рассказал о просмотре фильмов с ее участием

    Во Франции сделали тревожный прогноз о Макроне

