16:57, 9 сентября 2025Мир

Протестующие в Непале выпустили из тюрьмы сотни заключенных

India Today: Протестующие в Непале выпустили сотни заключенных на свободу
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Протестующие в Непале выпустили сотни заключенных на свободу. Об этом сообщает India Today.

«Протестующие в Дхангадхи атаковали тюрьму (...) что способствовало побегу сотен заключенных», — пишет издание. О других подробностях не сообщается.

Массовые протесты в Непале вспыхнули из-за решения властей заблокировать западные онлайн-платформы. Участники акций, получивших название «протесты поколения Z», нападают на правительственные здания и резиденции министров. Более 300 человек пострадали, премьер-министр Рама Чандра Паудел подал в отставку.

Позже офис главы кабмина опроверг информацию о его уходе с должности.

