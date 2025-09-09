Экономика
03:52, 9 сентября 2025Экономика

Россиянам рассказали о возможности списать долги за услуги ЖКХ

Депутат Колунов: Списать долги за ЖКХ можно через процедуру банкротства
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Россияне, имеющие долги за услуги ЖКХ, могут списать их через процедуру банкротства. Об этом способе рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

«Если речь идет об отсутствии финансовых средств у должника, то задолженность можно списать. Сделать это позволяет процедура банкротства. Так, если долг за ЖКУ составляет от 50 до 500 тысяч рублей, запустить процедуру можно во внесудебном порядке, а если долг свыше 500 тысяч рублей, то только через суд», — рассказал Колунов.

Он отметил, что данная процедура является юридически сложной и без должных оснований воспользоваться данным основанием не выйдет.

Ранее россиян просветили насчет рисков наследования квартиры. Вместе с жилплощадью можно унаследовать долги и другие финансовые обязательства прежнего владельца. Сюда входят кредиты, налоги и долги за услуги ЖКХ — обязательства по уплате алиментов и административные штрафы наследникам не переходят.

