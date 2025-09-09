TourDom: Россиянам рассказали о штрафах в Китае за нарушение безвизового режима

Россиянам рассказали о возможных штрафах на отдыхе в Китае, в том числе за нарушение безвизового режима, который начнет действовать для соотечественников с 15 сентября. Об этом пишет издание TourDom со ссылкой на закон КНР о въезде и выезде.

Начиная с середины сентября российские туристы смогут находиться без визы в Китае 30 дней. В случае, если путешественник задержится в стране на более долгий срок, его могут арестовать на срок от 5 до 15 дней или выписать штраф на сумму не более 10 тысяч юаней (около 116 тысяч рублей).

Кроме того, для иностранцев закрыты некоторые регионы страны. В ряде случаев за нарушение они могут быть задержаны на 5-10 дней. Так, например, посетить Тибетский автономный округ можно только в сопровождении личного водителя или в составе туристической группы. Также для посещения этой части страны всем туристам необходимо специальное разрешение.

Помимо этого, въезд для них закрыт в Синьцзян-Уйгурский автономный район, хотя председатель Совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов в беседе с изданием назвал его регионом без специальных режимов для отдыхающих.

Также стоит отнестись внимательно к регистрации в местных органах безопасности по прибытии в съемную квартиру. Иностранцы обязаны зарегистрироваться там самостоятельно в течение первых суток пребывания. За них это также могут сделать арендодатели. Нарушение этого правила может стоить путешественникам дорого — придется заплатить до 2 тысяч юаней (около 23 тысяч рублей).

Безвизовый режим для россиян при поездках в Китай будет действовать один год. Уточнялось, что они смогут посещать Китай «с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами».