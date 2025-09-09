Россияне подрались из-за шаурмы в автобусе

В Иркутске мужчины подрались из-за шаурмы в автобусе

В Иркутске мужчины подрались из-за шаурмы в автобусе. Об этом сообщил Telegram-канал «Сибирский экспресс».

Водитель в российском городе пояснил, что в салон общественного транспорта зашел пассажир с шаурмой. Мужчина начал неаккуратно есть ее и испачкал других граждан. Из-за этого между пассажирами произошла ссора, переросшая в драку. Позже водитель высадил из автобуса зачинщика конфликта.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

До этого стало известно, что в Уфе подростки подрались с пассажирами автобуса. Школьники вели себя грубо и конфликтовали. Они громко ругались матом и не реагировали на замечания.

Еще раньше в Тверской области водитель избил школьницу в автобусе и выгнал. Конфликт произошел из-за оплаты проезда.