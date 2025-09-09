Россияне заявили о преследующем их детей мигранте

Жители петербургского поселка Шушары заявили о преследующем детей мигранте

Жители петербургского поселка Шушары заявили о мигранте, преследующем их детей на площадках и в лифтах. Об этом стало известно «78».

Россияне рассказали, что приезжий пристает к несовершеннолетним с предложениями познакомиться. Одна из женщин сообщила, что иностранец атаковал расспросами десятилетнюю девочку с особенностями развития.

Источник телеканала, знакомый с ситуацией, отметил, что мужчина скрывает место жительства. До этого он ходил за детьми на игровой площадке, поджидал их около подъезда, магазинов, предлагал им сладости, пытался завести беседы с малолетними, фотографировал их.

Однажды мигрант целенаправленно пересек двор и сел на скамейку рядом с девочкой, за которой ходил по пятам. Когда мать школьницы увидела это и поспешила разобраться, приезжий стал оправдываться, что женат и никакого вреда причинять не хотел.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мигрант угрожал сломать ноги школьнику, который отказался уйти с футбольного поля. Сотрудники полиции организовали проверку.