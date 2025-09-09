Россиянин описал туристок на курорте Европы фразой «купальники скромные, а девушки — нет»

Россиянин, путешествующий по миру, побывал в болгарском Бургасе и описал местных туристок фразой «купальники скромные, а девушки — нет». Своим мнением он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор материала отметил, что на этом курорте Европы девушки «отдыхают на полную катушку», а местных отдыхающих легко отличить от туристок: последние одеваются менее скромно.

«Но если одежда у болгарочек пока остается "в рамках приличия", то вот их поведение — не всегда соответствует "примерным девочкам". Много раз замечал, что местные девушки любят собираться большими и не очень компаниями — и отрываться, что называется, "на полную катушку"», — объяснил блогер.

Ранее этот российский путешественник побывал в Чехии и описал местных девушек словами «любят мини-юбки». Автор публикации отметил, что такой одежды не стесняются и немолодые чешки.