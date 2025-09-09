Россиянка нашла иголку в кишечнике после приема у стоматолога

Mash: В Уфе девушка нашла иголку в кишечнике после приема у стоматолога

В Уфе 26-летняя девушка нашла иголку в кишечнике после приема у стоматолога. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Россиянка почувствовала острую боль в животе сразу после лечения зубов. Она обратилась в больницу, там ей сделали рентген и обнаружили инородный предмет.

По словам медиков, иголка уже проникла в нижнюю часть туловища пациентки.

Стоматолог же заверила, что не оставляла никаких инструментов внутри девушки.

Жительнице Башкирии предстоит операция, выяснил Mash.

