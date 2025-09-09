Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 9 сентября 2025Россия

Россиянка нашла иголку в кишечнике после приема у стоматолога

Mash: В Уфе девушка нашла иголку в кишечнике после приема у стоматолога
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Уфе 26-летняя девушка нашла иголку в кишечнике после приема у стоматолога. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Россиянка почувствовала острую боль в животе сразу после лечения зубов. Она обратилась в больницу, там ей сделали рентген и обнаружили инородный предмет.

По словам медиков, иголка уже проникла в нижнюю часть туловища пациентки.

Стоматолог же заверила, что не оставляла никаких инструментов внутри девушки.

Жительнице Башкирии предстоит операция, выяснил Mash.

До этого сообщалось, что в Московской области мужчина проглотил инструмент стоматолога из-за страха лечения.

Еще раньше в Ленинградской области ребенок не выжил на приеме у стоматолога.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван заказчик убийства Тупака. Кто виновен в смерти легендарного рэпера?

    У жителя Подмосковья выросли собственные «сережки» на мочке

    В Раде матом объяснили национальную идею Украины

    Вологодский губернатор сообщил о переименовании сети алкомаркетов

    Игрок сборной России признался в отсутствии интереса к просмотру футбола по телевизору

    Умер оскароносный художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере

    В России ответили на раскрытые хакерами планы Европы фразой «хоронить будет уже некого»

    Европейцы захотели избавиться от фон дер Ляйен

    Россиянка нашла иголку в кишечнике после приема у стоматолога

    Рудковская оценила высказывание Собчак о ее любви к Dior

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости