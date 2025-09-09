Российские хакеры взломали сайты финансирующих ВСУ фондов

Хакеры из группировки «Вектор Т8» взломали сайты финансирующих ВСУ фондов

Российские хакеры из группировки «Вектор Т8» взломали ресурсы четырех фондов, финансирующих Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом представители группировки сообщили РИА Новости.

Хакеры заявили, что вывели из строя международный фонд INVICTUS, а также украинские организации «На щите», «Фундация силы» и «Твой шаг». «Два из них, включая международный, полностью в нерабочем состоянии», — отметили хакеры.

Они добавили, что из-за атаки организации не могут восстановить работу около четырех суток. По словам представителей «Вектор Т8», чтобы взломать ресурсы фондов и нарушить их работу, потребовалось внести изменения в системные настройки администратора сайта.

В материале также отмечается, что фонд «Твой шаг» среди прочего финансировал батальон Азов (признан террористической организацией и запрещен в России) и «Русский добровольческий корпус» (РДК; признан террористической организацией и запрещен в РФ). Агентство также уточнило, что за 2024 год доход фонда «На щите» составил 316,2 миллиона гривен (примерно 632,4 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что хакеры из группировки KillNet узнали о планах Европы оккупировать Украину, чтобы получить ее ресурсы. Они взломали локальную сеть Вооруженных сил Франции и опубликовали карту под заголовком «Объединенные силы "Коалиции желающих"».