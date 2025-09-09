Россия
Российский школьник попал в базу «Миротворца»

РИА Новости: 13-летний школьник из России Руслан попал в базу «Миротворца»
Архивное фото. Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российский школьник внесен в скандально известную украинскую базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, персональные данные 13-летнего Руслана Г. опубликованы на сайте базы. Его обвиняют в том, что он якобы совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Также отмечается, что школьник незаконно проник на территорию Украины.

В августе четырехлетний ребенок из России был внесен в базу «Миротворца». Поводом для этого стала поездка четырехлетнего гражданина РФ из Ростовской области в Луганскую народную республику (ЛНР). В карточке базы указаны его полное имя и дата рождения, а также информация о том, на какой машине он мог ехать в регион.

