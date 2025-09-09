Сафонов оценил информацию об уходе из ПСЖ

Футболист Матвей Сафонов заявил, что историю с его уходом из ПСЖ раздували СМИ

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов оценил информацию об уходе из парижского ПСЖ. Игрок дал интервью каналу «Россия 24».

По словам игрока, не было никаких закулисных интриг. «Все новости я узнавал из российских СМИ. Пару раз жена с утра меня будила: "Тебя уже продали. Ты в курсе?"», — заявил Сафонов.

Спортсмен отметил, что историю с его уходом из команды раздували СМИ. «Относительно всего примерно пять процентов было правдой обо мне», — заявил футболист.

Ранее бывший защитник сборной России по футболу Омари Тетрадзе дал совет Сафонову. «Нужно бороться до конца и завоевать место в стартовом составе. Он должен проявить характер», — отметил Тетрадзе.