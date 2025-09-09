Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Азербайджан
Сегодня
19:00 (Мск)
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Исландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Сербия
Сегодня
21:45 (Мск)
Англия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 6-й тур
Венгрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Португалия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 2-й тур
10:24, 9 сентября 2025Спорт

Сафонов оценил информацию об уходе из ПСЖ

Футболист Матвей Сафонов заявил, что историю с его уходом из ПСЖ раздували СМИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов оценил информацию об уходе из парижского ПСЖ. Игрок дал интервью каналу «Россия 24».

По словам игрока, не было никаких закулисных интриг. «Все новости я узнавал из российских СМИ. Пару раз жена с утра меня будила: "Тебя уже продали. Ты в курсе?"», — заявил Сафонов.

Спортсмен отметил, что историю с его уходом из команды раздували СМИ. «Относительно всего примерно пять процентов было правдой обо мне», — заявил футболист.

Ранее бывший защитник сборной России по футболу Омари Тетрадзе дал совет Сафонову. «Нужно бороться до конца и завоевать место в стартовом составе. Он должен проявить характер», — отметил Тетрадзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто условие Запада для территориальных уступок России

    Выявлен картель участвующих в создании инфраструктуры для БАМа и Транссиба

    Стало известно о встречных боях в Сумской области

    Появились подробности о найденном под окнами элитного ЖК московском враче

    Оболгавшего полицейского экс-заключенного задержали в Москве

    Движение на Крымском мосту возобновили

    Иванку Трамп и Жизель Бюндхен сняли в бикини на яхте

    Венгрия анонсировала контракт на покупку газа на Западе

    Звезду сериала «Во все тяжкие» задержали за нападение со шлангом на женщин

    Авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза ручной клади

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости