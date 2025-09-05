Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
Сегодня
21:45 (Мск)
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 1-й тур
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 1-й тур
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Эстония
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 5-й тур
Новак Джокович
Сегодня
22:00 (Мск)
Карлос Алькарас
US Open (м)
Янник Синнер
Завтра
02:00 (Мск)
Феликс Оже-Альяссим
US Open (м)
15:29, 5 сентября 2025Спорт

Бывший футболист сборной России дал совет Сафонову

Омари Тетрадзе посоветовал Матвею Сафонову не уходить из ПСЖ
Юлия Герасимова (редактор)
Омари Тетрадзе

Омари Тетрадзе. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший защитник «Динамо», «Алании», «Ромы» и сборной России по футболу Омари Тетрадзе дал совет вратарю ПСЖ и российской национальной команды Матвею Сафонову. Его слова приводит «Матч ТВ».

Экс-игрок прокомментировал слухи о возможном уходе Сафонова из ПСЖ и порекомендовал футболисту оставаться сильным. «Нужно бороться до конца и завоевать место в стартовом составе. Он должен проявить характер», — отметил Тетрадзе.

Он подчеркнул, что Сафонову не стоит покидать клуб. «Я понимаю, что ему тоже нужно играть, но я считаю, что уходить не нужно», — заявил он, добавив, что ему будет жаль, если голкипер примет такое решение.

Ранее сообщалось, что тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов дал совет Сафонову по поводу его личной жизни. Специалист призвал голкипера решить проблемы с бывшей женой.

Сафонов был вызван на сентябрьские товарищеские матчи сборной России. Команда Валерия Карпина 4 сентября сыграла в Москве вничью с Иорданией (0:0), а спустя три дня в Эр-Райяне встретится с Катаром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Сомнолог назвала четыре ошибки во время дневного сна

    Китайская компания представила шагающий по лестницам пылесос

    В России составят список верфей для распродажи

    Бывший футболист сборной России дал совет Сафонову

    В России захотели увольнять за флирт с коллегами

    Известную актрису из «Интернов» задержали с наркотиками в Москве

    Россиянка избила собаку палкой на глазах у прохожих

    В российском регионе нашли очень редкое краснокнижное растение

    Российские войска уничтожили отель с британскими инструкторами под Одессой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости