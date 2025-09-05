Бывший футболист сборной России дал совет Сафонову

Омари Тетрадзе посоветовал Матвею Сафонову не уходить из ПСЖ

Бывший защитник «Динамо», «Алании», «Ромы» и сборной России по футболу Омари Тетрадзе дал совет вратарю ПСЖ и российской национальной команды Матвею Сафонову. Его слова приводит «Матч ТВ».

Экс-игрок прокомментировал слухи о возможном уходе Сафонова из ПСЖ и порекомендовал футболисту оставаться сильным. «Нужно бороться до конца и завоевать место в стартовом составе. Он должен проявить характер», — отметил Тетрадзе.

Он подчеркнул, что Сафонову не стоит покидать клуб. «Я понимаю, что ему тоже нужно играть, но я считаю, что уходить не нужно», — заявил он, добавив, что ему будет жаль, если голкипер примет такое решение.

Ранее сообщалось, что тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов дал совет Сафонову по поводу его личной жизни. Специалист призвал голкипера решить проблемы с бывшей женой.

Сафонов был вызван на сентябрьские товарищеские матчи сборной России. Команда Валерия Карпина 4 сентября сыграла в Москве вничью с Иорданией (0:0), а спустя три дня в Эр-Райяне встретится с Катаром.