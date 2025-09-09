Спорт
Барыс
4:3
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
3:4
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Азербайджан
1:1
Завершен
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Спартак
0:3
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
4:1
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:3
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
2:1
Завершен
Исландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Сербия
0:5
Завершен
Англия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 6-й тур
Венгрия
2:3
Завершен
Португалия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 2-й тур
07:45, 10 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kaylasimmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя в зеркало, представ перед камерой в откровенном бикини розового цвета. Сверху Симмонс накинула зеленую клетчатую рубашку.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала фото с отдыха в Таиланде. На снимках спортсменка позирует спиной в откровенном купальнике в бассейне.

