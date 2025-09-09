Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:18, 9 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Ситуацию с дефицитом продовольствия у ВСУ на одном направлении объяснили

Военный эксперт Глазунов допустил дефицит продовольствия у ВСУ из-за коррупции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Дефицит продовольствия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении может быть связан не только с логистикой, но и с коррупцией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов.

«Учитывая уровень коррупции, часть продовольствия могут и разворовывать. Причем вряд ли эта проблема актуальна только для одного направления. Вместе с тем нельзя сказать, что в украинской армии голод. Но сбои, действительно, могут быть. Могут быть проблемы с технической стороной, с беспилотниками, с закупками и поставками. Вариантов много», — сказал Глазунов.

Он добавил, что положение ВСУ в Донецкой Народной Республике в принципе достаточно непростое, ситуация может усугубляться и дефицитом продовольствия.

«ВСУ там постоянно отступают. Единственное — Донбасс очень густонаселен, там через каждые 10 километров либо небольшой город, либо ПГТ, поэтому отступление идет медленно. И сказать, что противник испытывает голод, тоже нельзя», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что снабжение ВСУ на красноармейском направлении идет через тяжелый беспилотник «Баба-Яга». Но на часть позиций ВСУ этот дрон с провизией просто не долетает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла элемент одной из самых мощных систем ПВО в мире

    Лукашенко потребовал срочно снизить инфляцию в Белоруссии

    Вэнс сравнил публикации о Трампе и Эпштейне с фейками о России

    Мост Трампа предложили построить в коридоре Алиева

    Премьер одной страны ушел в отставку из-за беспорядков

    Российские хакеры взломали сайты финансирующих ВСУ фондов

    Курс евро поднялся выше 98 рублей

    «Победа» изменила нормы провоза ручной клади в своих самолетах после решения суда. Сколько вещей можно брать с собой в салон?

    Внук де Голля объяснил необходимость получения гражданства России

    В Латвии испугались флага Российской империи и одной надписи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости