Ситуацию с дефицитом продовольствия у ВСУ на одном направлении объяснили

Военный эксперт Глазунов допустил дефицит продовольствия у ВСУ из-за коррупции

Дефицит продовольствия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении может быть связан не только с логистикой, но и с коррупцией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов.

«Учитывая уровень коррупции, часть продовольствия могут и разворовывать. Причем вряд ли эта проблема актуальна только для одного направления. Вместе с тем нельзя сказать, что в украинской армии голод. Но сбои, действительно, могут быть. Могут быть проблемы с технической стороной, с беспилотниками, с закупками и поставками. Вариантов много», — сказал Глазунов.

Он добавил, что положение ВСУ в Донецкой Народной Республике в принципе достаточно непростое, ситуация может усугубляться и дефицитом продовольствия.

«ВСУ там постоянно отступают. Единственное — Донбасс очень густонаселен, там через каждые 10 километров либо небольшой город, либо ПГТ, поэтому отступление идет медленно. И сказать, что противник испытывает голод, тоже нельзя», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что снабжение ВСУ на красноармейском направлении идет через тяжелый беспилотник «Баба-Яга». Но на часть позиций ВСУ этот дрон с провизией просто не долетает.