Следователи заинтересовались мощным пожаром на крокодиловой ферме в России

СК проводит проверку из-за мощного пожара на крокодиловой ферме в Ейске

Следователи проводят доследственную проверку из-за мощного пожара на крокодиловой ферме в Ейске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Сейчас сотрудники СК осматривают место происшествия и устанавливают причину пожара. В ходе проверки они также дадут оценку условиям содержания животных и законности их нахождения.

Пожар в здании дельфинария в Ейске начался в ночь на вторник, 9 сентября. Причины возгорания пока неизвестны. По предварительным данным, у крокодиловой фермы не было лицензии на содержание и использование животных.

Всего в «Крокодиловом каньоне» обитало около 30 крокодилов. Нескольких из них удалось спасти — они находятся в тяжелом состоянии.