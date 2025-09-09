Силовые структуры
18:56, 9 сентября 2025Силовые структуры

Следователи заинтересовались мощным пожаром на крокодиловой ферме в России

СК проводит проверку из-за мощного пожара на крокодиловой ферме в Ейске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СУСК по Краснодарскому краю

Следователи проводят доследственную проверку из-за мощного пожара на крокодиловой ферме в Ейске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Сейчас сотрудники СК осматривают место происшествия и устанавливают причину пожара. В ходе проверки они также дадут оценку условиям содержания животных и законности их нахождения.

Пожар в здании дельфинария в Ейске начался в ночь на вторник, 9 сентября. Причины возгорания пока неизвестны. По предварительным данным, у крокодиловой фермы не было лицензии на содержание и использование животных.

Всего в «Крокодиловом каньоне» обитало около 30 крокодилов. Нескольких из них удалось спасти — они находятся в тяжелом состоянии.

