Нескольких крокодилов смогли спасти после пожара в российском дельфинарии

В Ейске нескольких крокодилов спасли из пожара в дельфинарии

В Ейске, Краснодарский край, ветеринары смогли откачать нескольких крокодилов, пострадавших в пожаре. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Выжившие животные пока находятся в тяжелом состоянии. Их спасли из огня, охватившего здание, в котором расположены дельфинарий, «Крокодиловый каньон» с редкими рептилиями и контактный «Трогательный зоопарк».

Всего в «Крокодиловом каньоне» обитало около 30 крокодилов, а также игуаны, огромные черепахи и змеи. По предварительным данным, у крокодиловой фермы не было лицензии на содержание и использование животных.

Пожар в здании дельфинария в Ейске начался в ночь на 9 сентября. Причины возгорания пока неизвестны. О пострадавших людях не сообщалось.

Ранее сообщалось, что житель города Сан-Антонио, США, вынес собаку из огня и попал в больницу с серьезнейшими ожогами. Врачи установили, что мужчина потерял около 40 процентов здоровой кожи.