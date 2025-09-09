Культура
Стало известно о двух новых проектах вышедшего по УДО Ефремова

Продюсер Дворцов: Михаил Ефремов снимается в двух кинопроектах после УДО
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заслуженный артист России Михаил Ефремов после выхода из колонии задействован в съемках двух кинопроектов. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти».

Собеседник издания отметил, что не все коллеги Ефремова обрадовались его возвращению. Однако режиссеры, которые изъявили желание с ним сотрудничать, готовы платить ему от трех миллионов рублей за съемочный день.

«Срок пошел ему на пользу в каком-то смысле. Он начинает жизнь с чистого листа», — заявил Дворцов.

Продюсер добавил, что Ефремов, вероятно, планирует дать эксклюзивное интервью о жизни после ДТП, виновником которого он стал в 2020 году. Дворцов считает, что актер не общается с прессой после условно-досрочного освобождения (УДО), чтобы увеличить стоимость будущего эксклюзива.

Ранее стало известно, что Ефремов официально вошел в труппу театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Сообщалось, что артиста представил команде сам режиссер Никита Михалков во время сбора, посвященного началу нового театрального сезона.

