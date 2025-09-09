Стало известно о встречных боях в Сумской области

Российские войска ведут встречные бои с ВСУ в Сумской области

Российские войска и Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут встречные бои в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Отмечается, что украинские войска предприняли в регионе несколько попыток контратаковать, однако российским военным удалось отбиться. По данным авторов сообщения, в ходе столкновений бойцы армии России уничтожили до 10 единиц техники противника.

«Российские части успешно отбили атаки противники и смогли продвинуться на юге Юнаковки», — рассказал источник канала.

Днем ранее ВСУ также попытались контратаковать в Сумской области. Сообщалось, что в ходе маневров они не смогли прорвать оборону российских войск и потеряли несколько десятков солдат, а также тяжелую технику.