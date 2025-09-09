Силовые структуры
14:57, 9 сентября 2025Силовые структуры

Суд наказал терроризировавших россиян солдат ВСУ

В Курской области четверых солдат 129 отдельной бригады ВСУ отправили в колонию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Курской области четверых солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) признали виновными в терроризме на территории России. Суд назначил наказание от 14 до 16 лет колонии. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

По данным следствия, речь о военнослужащих 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ 28-летнем пулеметчике Александре Кротюке, 34-летнем стрелке Игоре Землеченко, 38-летнем стрелке-санитаре Руслане Куриленко и 43-летнем помощнике гранатометчика Аркадии Колчине. Осужденные осенью 2024 года перешли границу на бронеавтомобилях Maxx Pro и «Казак» и вторглись в глубь российского региона.

Украинцы вели слежку за действиями российских военных, занимались дезорганизацией органов государственной власти, под угрозой оружия запрещали эвакуироваться мирным жителям сел.

23 ноября 2024 года в ходе штурма всех четверых задержали российские военнослужащие.

Ранее прокуратура Донецкой народной республики передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении военнослужащего из «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) 28-летнего Николая Гуртовского, расстрелявшего прохожего на улице Мариуполя.

    Все новости