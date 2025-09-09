Интернет и СМИ
Сын вышедшей на пенсию порноактрисы рассказал о просмотре фильмов с ее участием

Олег Давыдов
Фото: Thai Liang Lim / Getty Images

Пользователь Reddit с ником Psychological-Tie628 рассказал о взрослении с матерью, в молодости снимавшейся в порнографических фильмах. По его словам, он, уже будучи подростком, узнал об этом от друзей.

«Она была довольно известна, в последний раз, когда я проверял, у нее была огромная база данных сцен. Она работала несколько лет — восемь или девять, я полагаю. Все это время она была замужем и живет в браке до сих пор в свои 56 лет. Мы никогда не обсуждали, почему, как и что она делала, но родители сказали мне, что ждали, пока я не повзрослею, прежде чем раскрыть мне правду», — написал автор.

По его словам, еще в подростковом возрасте некоторые семьи запрещали своим детям дружить с ним, однако тогда он и не догадывался о причинах такого поведения. Однако многие другие относились к этому спокойно, благодаря чему и сам Psychological-Tie628 относительно легко перенес открывшуюся ему позднее истину.

«Смотрел ли я когда-нибудь фильмы с ее участием? Да, был такой опыт. Зачем? Мне было любопытно. Конечно, удивительно видеть ее такой. И да, это влияет на ваше психическое состояние, потому что некоторые сцены могу показаться неловкими и даже болезненными», — признался автор.

Он добавил, что наибольшую поддержку ему оказала семья его будущей супруги. Когда он только начинал встречаться с ней, то сразу рассказал правду о матери. Однако и сама его избранница, и ее родители отнеслись к этому с пониманием.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о неожиданной находке на ноутбуке своего дедушки, которого не стало год назад. Увиденное шокировало его, но не удивило других посетителей портала.

