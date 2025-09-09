15 лет назад смертник устроил мощный взрыв во Владикавказе. Как его организовал самый кровожадный чеченский террорист?

«Лента.ру»: 15 лет назад смертник устроил взрыв у рынка в центре Владикавказа

15 лет назад, 9 сентября 2010 года, около Центрального рынка во Владикавказе (Северная Осетия) был совершен один из самых страшных в истории республики терактов: террорист-смертник, находившийся за рулем автомобиля «Волга», взорвал бомбу мощностью до 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрыв унес жизни 19 человек (четверых из них не стало в больнице), более 200 пострадавших получили ранения. Ответственность за преступление взял на себя лидер кавказских экстремистов Доку Умаров (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого глава Чечни Рамзан Кадыров называл самым подлым и кровожадным среди террористов. Историю тех событий вспомнила «Лента.ру».

Взрыв во Владикавказе устроил смертник на «Волге»

9 сентября 2010 года жители Северной Осетии отмечали Ураза-Байрам — исламский праздник, знаменующий окончание поста в месяц Рамадан. Между 10 и 11 часами утра автомобиль «Волга» (ГАЗ-3110) с ингушскими номерами пересек милицейский пост «Черменский круг» на границе Ингушетии и Северной Осетии.

Милиционеры проверили у молодого водителя документы — права на фамилию Арчаков и доверенность на управление машиной. 40-литровый баллон в багажнике «Волги» на посту не вызвал подозрений: водитель пояснил, что автомобиль работает на бензине и на газе. До Центрального рынка Владикавказа ему оставалось 25 километров.

Теракты на Центральном рынке Владикавказа: справка «Ленты.ру» 19 марта 1999 года. Взрыв бомбы мощностью около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте унес жизни 52 человек, еще около 200 человек получили ранения различной тяжести. Организаторами были названы полевые командиры Арби Бараев и Магомед Цокиев; оба были ликвидированы во время второй чеченской войны.

Около 11:15 «Волга» подъехала к разгрузочной площадке Центрального рынка. Водитель машины попросил пропустить его на территорию, но охранники Аслан Плиев и Валерий Дзагкоев заподозрили неладное. Позже обоих наградят за бдительность именными наручными часами.

Плиев потребовал, чтобы водитель открыл багажник, но тот соврал, что замок сломан, — и во въезде ему отказали, что спасло немало жизней. В 11:20 «Волга» медленно подъехала к главному входу на рынок, и прогремел взрыв: сработала бомба, начиненная поражающими элементами — распиленными кусками арматуры, подшипниками и болтами.

Теракт на Центральном рынке унес 19 жизней

Мощный взрыв у входа на Центральный рынок унес жизни 15 человек, включая водителя «Волги». В течение следующих нескольких дней не стало еще четверых пострадавших из числа госпитализированных — врачи не смогли их спасти. Среди жертв теракта были полуторогодовалый ребенок, 77-летний пенсионер и два иностранца.

На месте взрыва образовалась большая воронка, во многих зданиях неподалеку, включая школу №18, взрывная волна выбила стекла. Кроме того, в окрестностях рынка перестала работать мобильная связь. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров объявил 10 сентября в республике днем траура, а правительство РФ пообещало выплатить компенсации пострадавшим и семьям жертв.

Последствия взрыва у Центрального рынка Владикавказа, 9 сентября 2010 года Фото: Владимир Иванов / Коммерсантъ

Сразу после теракта Центральный рынок Владикавказа оцепили сотрудники правоохранительных органов, оттуда были эвакуированы все продавцы и посетители. Руководство Северной Осетии перевело республиканские силовые структуры на усиленный режим работы.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот взрывчатки») УК РФ. Начали проверку действий милиционеров с поста «Черменский круг», которые пропустили машину террориста в Северную Осетию, — их заподозрили в халатности.

Террорист использовал документы мертвеца

Эксперты установили, что теракт во Владикавказе был осуществлен по той же схеме, что и четырьмя днями ранее в Буйнакске (Дагестан): в первом случае вместо «Волги» были использованы начиненные взрывчаткой «Жигули». Следователи выяснили, что «Волга» со 100 килограммами взрывчатки принадлежала жителю Ингушетии Исмаилу Добриеву.

Обстановка у Центрального рынка Владикавказа после взрыва, 9 сентября 2010 года Фото: Kazbeg Basayev / Reuters

Его вызвали на допрос — и он рассказал, что за день до теракта продал машину некому покупателю, который называл себя Ахсибом и попросил выписать доверенность на фамилию Арчаков. При этом Ахсиба интересовала именно машина с газобаллонным оборудованием, на основе которого позже была сделана бомба.

Во взорванной «Волге» криминалисты нашли останки террориста, при котором были документы на имя Магомеда Исраиловича Арчакова 1982 года рождения. Правда, Магомеда не стало еще в начале 2010 года — по словам родственников, от удара электрическим током во время работы на подстанции.

Взрыв во Владикавказе взял на себя Доку Умаров

Установить реальную личность террориста следователи смогли лишь несколько месяцев спустя: 24-летний уроженец Назрани (Ингушетия) Магомет Мальсагов пересек границу по чужим документам. Он ушел из дома в августе 2010 года и, по одной из версий, не собирался становиться смертником.

Следователи на месте взрыва у Центрального рынка Владикавказа, 9 сентября 2010 года Фото: Мукагов Владимир / ТАСС

Мальсагов должен был только доставить автомобиль с бомбой на место теракта, но когда охранники не пропустили его «Волгу» на территорию Центрального рынка, взрывное устройство, находившееся в машине, было кем-то активировано дистанционно. Ответственность за теракт по очереди взяли на себя лидер кавказских экстремистов Доку Умаров и ингушские боевики.

[Доку Умаров] самый подлый, самый кровожадный из всех, кто когда-либо находился в горах среди участников незаконных вооруженных формирований Рамзан Кадыров глава Чеченской Республики

Впрочем, у сотрудников МВД эти признания вызвали сомнения — как Умаров, так и ингушские боевики не раз признавались в преступлениях, которых не совершали.

За данные об организаторах теракта обещали награду

Спустя некоторое время после теракта Александр Бастрыкин, в то время председатель Следственного комитета (СК) при прокуратуре России, заявил о задержании троих подозреваемых: продавца «Волги» и двоих сотрудников салона сотовой связи, которые продали террористу телефон и сим-карту. Однако их вина не подтвердилась.

Последствия взрыва у Центрального рынка Владикавказа, 9 сентября 2010 года Фото: Мукагов Владимир / ТАСС

Параллельно правоохранительные органы объявили награду в миллион рублей за информацию об исполнителях и организаторах теракта. Получил ли кто-то этот миллион — неизвестно, но через некоторое время сразу 13 человек были задержаны по подозрению в причастности к взрыву во Владикавказе.

Одним из них стал Иса Хашагульгов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), глава преступного сообщества «Вилаят Галгайче», приближенный Доку Умарова, — именно его Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил организатором теракта на Центральном рынке во Владикавказе.

Причастные к взрыву получили большие сроки

Ису Хашагульгова задержали в Ингушетии и некоторое время спустя этапировали в московское СИЗО «Лефортово». В апреле 2014 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. 11 других фигурантов расследования получили сроки от 14 до 24 лет колонии строгого режима.

Иса Хашагульгов на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда (СКОВС) Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Как установили следствие и суд, один из осужденных, Али Даурбеков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), использовал своих подручных для подготовки теракта, а Магомед Латыров (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) участвовал в покупке компонентов бомбы и той самой «Волги».

Последний из обвиняемых по резонансному делу, Якуб Хашагульгов, выслушал свой приговор — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима — шесть лет назад, в 2019 году. Его брат Султангери Хашагульгов при задержании в феврале 2013 года начал стрелять по силовикам и ответным огнем был ликвидирован.

