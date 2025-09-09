Ученики российской школы рассказали подробности о смерти 15-летнего мальчика на уроке

Перед смертью школьник из Приморья жаловался на самочувствие учителю

У 15-летний школьник из села Чугуевка Приморского края перед смертью жаловался на плохое самочувствие учителю. Подробности о случившемся рассказали другие ученики, пишет Telegram-канал Svodka25.

Как утверждают школьники, классный руководитель заставила подростка отсидеть еще урок. «Учитель сказала отсидеть до 9 часов, пока не придет врач в школу. После первого урока на перемене мы спросили, как он себя чувствует, на что тот ответил: "Все хорошо". И мы успокоились"», — цитирует издание одного из одноклассников ребенка.

Когда прозвучал звонок к началу следующего урока, дети вошли в кабинет и заметили, что жаловавшийся на самочувствие мальчик лежит на парте и издает громкие звуки, пуская изо рта слюни. «Мы сразу подхватили его, принесли воду, начали его пытаться привести в чувство, но он потерял сознание. Потом, смотрю, у него язык белый, а сам парень начал синеть», — рассказал собеседник канала.

По словам близкого к ситуации человека, прибывший на место школьный врач пыталась сделать подростку массаж сердца, пока не приехала скорая помощь, добиравшаяся на вызов 15-20 минут. Предположительно, у подростка была сердечная недостаточность.

О смерти подростка во время урока 9 сентября сообщил региональный Следственный комитет. Причина происшествия устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

