14:57, 9 сентября 2025

Украденные членами ОПГ телки в российском регионе попали на видео

В Ростовской области выявили членов ОПГ за кражу скота с пастбищ на 3 млн рублей
Олеся Мицкевич

Сотрудники полиции раскрыли серию краж домашнего скота на три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Ростовской области и предоставили ролик с задержанием злоумышленников.

На кадрах видно, как задержанные члены организованной преступной группы (ОПГ) лежат на земле. В кузове автомобиля находятся похищенные телки и быки.

По данным ведомства, домашний скот злоумышленники похищали по ночам с пастбищ и хозяйственных дворов на территории Ростовской области и Ставропольского края. ОПГ состояла из пяти местных жителей в возрасте от 28 до 40 лет. Их задержали вместе с двумя скупщиками краденых животных.

