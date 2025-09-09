Урожай зерна в России оценили

Патрушев: Российские аграрии собрали почти 105 миллионов тонн зерна

Российские аграрии собрали почти 105 миллионов тонн зерна. Урожай оценил вице-премьер Патрушев, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя кабмина, предварительный прогноз сбора остается прежним — он составляет 135 миллионов тонн. Если прогноз сбудется, сборы зерна превысят прошлогодний показатель на несколько миллионов тонн.

«Активно идет уборка... сельхозкультур. Ожидаются достойные — на уровне или выше 2024 года — объемы подсолнечника, сахарной свеклы, а также овощей и картофеля в организованном секторе», — добавил Патрушев.

Сейчас аграрии также ведут сев озимых. Их засеяли на площади почти четыре миллиона гектаров.

В Минсельхозе ранее отмечали, что за последний год средняя урожайность увеличилась на 12 процентов и достигла 33,7 центнера с гектара. Урожайность пшеницы за отчетный период выросла на 10 процентов, а ячменя — на 17 процентов. В министерстве связали подобную динамику с использованием качественных семян, повышением технологичности производства и применением качественных минеральных удобрений.