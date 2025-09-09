Узнавшие о двойной жизни друзей люди поделились удивительными историями

Люди, вскрывшие двойную жизнь близких и друзей, поделились удивительными историями. Свой опыт они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

По словам одной из женщин, на восьмом году замужества она познакомилась с девушкой своего супруга. Муж встречался с любовницей уже девять месяцев, а жене говорил, что работает в ночную смену.

Но в те ночи он ночевал у нее и выползал из ее постели в пять утра, чтобы «вернуться домой с работы». Я собирала ему обеды для его чертовых ночевок с ней. Как только мы с ней узнали друг о друге, то обменялись фотографиями и рассказами. В ее квартире было полно их совместных фотографий, она даже оформила на него свою страховку. Девушка понятия не имела, что он женат. Как только я подала на развод, то дала ей понять, что он полностью принадлежит ей. Они прожили вместе около двух месяцев — до его следующей измены

catsweedcoffee пользовательница Reddit

Другая пользовательница рассказала, как в офис наняли нового администратора. На собеседовании он показался нормальным, но потом перестал появляться на работе.

Он постоянно оставлял голосовые сообщения со все более изощренными и драматичными объяснениями того, почему его не было дома (например, он попал в автомобильную аварию и в больнице борется за свою жизнь, просит за него помолиться). Оказалось, он устроился на множество других работ и не появлялся ни на одной из них. Но все ему платили! StarBabyDreamChild пользовательница Reddit

Еще один мужчина вспомнил, как его друг притворялся студентом престижного университета.

Никто не подозревал, что он лжет. Он просто приходил в университет, общался с людьми и делал вид, что посещает занятия. На самом деле он бросил учебу много лет назад и просто притворялся студентом. Даже притворился, что выпускается, и присутствовал на церемонии вручения дипломов harryhov пользователь Reddit

