В Австралии прокомментировали приговор наемнику ВСУ Дженкинсу словом «идиот»

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Австралийцы считают осужденного в России за службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) наемника Оскара Дженкинса идиотом. Так его приговор прокомментировал политолог Марк Лоу в интервью РИА Новости.

По его словам, Дженкинс учился в элитной школе, играл в команде по крикету и десять лет работал учителем в Китае. В то же время, наемник публиковал в соцсетях видео, где говорил о своей приверженности вегетарианству, а родители рассказывали о «небольших проблемах» с его рассудком.

«Среднестатистический пользователь соцсетей в Австралии считает Оскара идиотом. Не понимаю, что произошло, так как в Китае он не мог набраться антироссийских взглядов. С моей точки зрения, у него была мания величия. Поехать на Украину, выиграть войну и вернуться героем. Все пошло не по плану», — отметил Лоу.

В мае Дженкинса приговорили к 13 годам лишения свободы по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

