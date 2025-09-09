Бывший СССР
В Белоруссии признали экстремистской продукцию Telegram-канала «Двач»

Мининформ Белоруссии признало экстремистской продукцию Telegram-канала «Двач»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Министерство информации (Мининформ) Белоруссии признало экстремистской продукцию Telegram-канала «Двач» и ряда других ресурсов. Соответствующая запись появилась на сайте министерства.

Данная мера была принята по решению суда Борисовского района Минской области.

«Решение подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314-й статьей Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь», — подчеркивается на сайте министерства.

Уточняется, что также в реестр экстремистских материалов попали Telegram-каналы «Telegram Беларусь», «Libertas Belarus NRW», «Орг BY» и другие.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 16 осужденных, включая тех, кто совершил преступления экстремистской направленности.

