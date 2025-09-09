Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:18, 9 сентября 2025Мир

В Британии отреагировали на «самое пессимистичное» заявление Зеленского

Британский аналитик Меркурис: Зеленский готовится к поражению в конфликте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский начал готовиться к поражению в конфликте с Россией, считает британский аналитик Александр Меркурис. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Таким образом эксперт прокомментировал заявление Зеленского о том, что если Украина не завоевана полностью, то это победа. «Как ни странно, это самое пессимистичное из всего, что Зеленский когда-либо говорил. <…> Возникает ощущение, что Зеленский действительно все больше и больше готовится к концу», — отметил он.

Меркурис добавил, что предложенный украинским лидером мирный план потерял свою актуальность, поскольку Зеленский фактически публично отказался от него.

Ранее Зеленский назвал победой для Украины сохранение хотя бы каких-то территорий. По его словам, Россия якобы намерена взять под контроль всю территорию Украины, и именно такой исход бы стал победой для российского президента Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

    В России назвали приоритетный вариант завершения украинского конфликта

    Рассекречен смартфон Xiaomi с двумя экранами

    Школьники сбежались посмотреть на огромный пенис будущего порноактера

    Стало известно о вербовке ВСУ женщин-наемниц

    Аналитики раскрыли долю получающих премию россиян

    Россияне назвали любимые заимствованные слова

    В Британии отреагировали на «самое пессимистичное» заявление Зеленского

    Песков сообщил о планах Путина на день рождения

    Мужчина выстрелил в птицу и погубил дочь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости