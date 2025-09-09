В Госдуме ответили на заявление Киева об ударе «Искандером» по зданию кабмина

Депутат Госдумы Ивлев: «Искандер» пронзил бы насквозь здание кабмина Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак врет, говоря об ударе ракетой «Искандер» по зданию кабмина. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Пытаясь разжалобить администрацию США, Ермак врет напропалую... Оперативно-тактическая ракета "Искандер" с полутонным боезарядом взрывчатых веществ и огромной кинетической энергией пронзила бы насквозь все перекрытия десятиэтажного здания правительства Украины и привела к разрушению всего здания, а не к быстро погашенному возгоранию на верхнем этаже», — пояснил он.

Парламентарий заявил, что Ермаку нужно посоветоваться с мэром Киева Виталием Кличко, который сообщал, что пожар в здании правительства начался, предварительно, из-за сбитого беспилотника. Депутат также напомнил, что российские ракеты не бьют по гражданским объектам, а наносят удары по сооружениям военно-промышленного комплекса, складам с вооружением, а также логистическим базам Вооруженных сил Украины.

Ранее украинский военный портал Defense Express заявил об ударе ВС России с помощью «Искандера». По мнению украинских аналитиков, боевая часть ракеты не взорвалась после попадания в здание украинского правительства. Глава офиса президента Украины Ермак также заявил, что Россия якобы ударила по кабмину «Искандером».