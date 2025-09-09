Россия
Россия
Заподозренного в отмывании денег на СВО военблогера обвинили в подставе волонтеров

Анастасия Шейкина
Военблогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин, которого обвинили в отмывании денег на помощи бойцам специальной военной операции (СВО), своими действиями подставил все волонтерское движение. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале «Два майора».

«Подставил ты все волонтерское движение своим видео. И нас лично. Обсуждал ли ты это с целью сдать автора схемы в полицию, или на самом деле допустил, что можно преступить закон ради помощи фронту/личной наживы — неважно», — говорится в публикации.

Там подчеркивается, что сам факт обсуждения темы отмывания денег и допущения в диалоге такой криминальной схемы, связанной с помощью бойцам СВО — значит поставить под удар волонтеров фронта. «Отмыть этот позор», по мнению автора поста, Алехину можно, но в этот раз «только по-нормальному», заключил он.

Ранее в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег на помощи бойцам СВО. Он объясняет собеседнику необходимость соблюдения формальной законности поставок гуманитарной помощи и излагает преступную схему. Сам военблогер ситуацию пока не комментировал.

Роман Алехин занимал кресло советника экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. В марте этого года военблогер подписал контракт с Минобороны и начал служить в спецназе «Ахмат», однако меньше чем через месяц расторг контракт и назвал это ошибкой.

