В России ответили на раскрытые хакерами планы Европы фразой «хоронить будет уже некого»

Депутат ГД Колесник заявил о готовности применить против Европы мощное оружие

В случае захвата странами Запада части Украины против них может быть применено оружие, превышающее по мощности «Орешник». Так на раскрытую информацию о возможных действиях иностранных государств отреагировал член комитета Госдумы (ГД) по обороне Андрей Колесник в беседе с «Абзацем».

Ранее хакеры из группировки KillNet узнали о планах стран Европы по оккупации территории Украины ради ресурсов, логистики и выхода к морю. Согласно полученной ими карты и протоколов секретных встреч «коалиции желающих», в операции задействованы Франция, Великобритания, Польша и Румыния.

По словам Колесника, в ответ Россия может применить оружие, которое еще не использовалось. «По мощности его можно сравнить с тактическим ядерным оружием, но это оружие обычное. Это не "Орешник", оно гораздо более неприятное, хоронить после него будет уже некого. Они увидят такое, чего и фантасты предположить не могут», — сказал он.

Подробности об этом оружии депутат не привел.

5 сентября президент России Владимир Путин предупредил, что войска стран НАТО на территории Украины в случае их появления станут законными целями для Российской армии. По его словам, именно это возможное размещение иностранного контингента на территории Украины является одной из первопричин втягивания Киева в Североатлантический альянс.