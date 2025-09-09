Наука и техника
09:13, 9 сентября 2025

В России придумали морской дрон на оптоволокне

НПЦ «Ушкуйник» разработал морской дрон на оптоволокне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Colonelcassad

Новгородский Научно-производственный центр (НПЦ) «Ушкуйник» разработал морской безэкипажный катер (БЭК), управляемый по оптоволокну. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Отличительной чертой этого БЭК является новая система оптоволоконного управления — кабель при движении судна сразу ложится на дно, не обрываясь. Это делает катер помехозащищенным, позволяя игнорировать системы радиоэлектронной борьбы. На представленных кадрах видно, что дрон способен двигаться на воде на большой скорости, а также резко маневрировать.

Сейчас катер проходит испытания на Черноморском флоте. Отмечается, что проект разрабатывался с учетом особенностей боевых действий именно в Черном море. Судно может выполнять роль дрона-камикадзе, выступать как истребитель вражеских БЭК или носитель для FPV-дронов.

Ранее НПЦ «Ушкуйник» создал проводной дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН»). Этот беспилотник получил широкое распространение в Российской армии как эффективное средство для борьбы с техникой, укреплениями и личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

