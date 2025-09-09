Россия
В России раскрыли вероятного нового заместителя Белоусова на посту главы Минобороны

«Ведомости»: Первый замглавы Минпромторга Осьмаков станет заместителем Белоусова
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков может в скором времени оставить свой пост и перейти на работу в Минобороны. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на четыре источника в правительстве и администрации президента России.

По словам собеседников издания, Осьмаков может занять должность заместителя министра обороны Андрея Белоусова. Один из источников отметил, что назначение Осьмакова стало бы «очень хорошим приобретением» для военного ведомства.

Издание предполагает, что в случае перехода в Минобороны Василий Осьмаков будет курировать техническое развитие Российской армии.

Ранее президент России Владимир Путин наградил начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова орденом Мужества. Герасимов командует объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации.

