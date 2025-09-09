В России увидели признаки экстремизма в словах имама об обслуживающих женщин официантах

В словах имама из Ингушетии об официантах увидели признаки экстремизма

В словах имама из Ингушетии об официантах увидели признаки экстремизма. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Перед этим в сеть выложили видео, на котором имам Ибрагим Батыров раскритиковал мужчин-официантов, которые обслуживают женщин в кафе.

По информации издания, опубликованным фрагментом проповеди уже заинтересовались в Минюсте. «Батыровым допущены высказывания, ограничивающие права и свободы лиц женского пола. В указанных действиях содержатся признаки экстремистской деятельности, выразившейся в нарушении прав, свобод и законных интересов граждан», — рассказал изданию источник, знакомый с результатами проверки, проведенной в отношении имама. По ее результатам духовной общине мусульман города Малгобека было вынесено предупреждение.

