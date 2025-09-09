Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 9 сентября 2025Россия

В России увидели признаки экстремизма в словах имама об обслуживающих женщин официантах

В словах имама из Ингушетии об официантах увидели признаки экстремизма
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Регнум»

В словах имама из Ингушетии об официантах увидели признаки экстремизма. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Перед этим в сеть выложили видео, на котором имам Ибрагим Батыров раскритиковал мужчин-официантов, которые обслуживают женщин в кафе.

По информации издания, опубликованным фрагментом проповеди уже заинтересовались в Минюсте. «Батыровым допущены высказывания, ограничивающие права и свободы лиц женского пола. В указанных действиях содержатся признаки экстремистской деятельности, выразившейся в нарушении прав, свобод и законных интересов граждан», — рассказал изданию источник, знакомый с результатами проверки, проведенной в отношении имама. По ее результатам духовной общине мусульман города Малгобека было вынесено предупреждение.

Ранее священник Русской православной церкви Андрей Ткачев раскритиковал не желающих рожать россиянок. Он назвал их «дохлыми и трусливыми бабами».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Демонстранты подожгли отель с российскими туристами в Непале

    Жена пропавшего в зоне СВО россиянина устроилась ночным сторожем из-за отсутствия выплат

    Российский пенсионер с товарищем готовили разбой и расправу из-за квартиры

    Вымогательство денег у бойцов СВО в Шереметьево назвали показателем глубокой проблемы

    Названы причины ослабления рубля

    Гусар из ВСУ рассказал об употреблении психотропов украинскими солдатами

    Раскрыто местонахождение опального премьера Непала

    Российский пенсионер выиграл в лотерею 33 миллиона рублей. Билеты ему посоветовала купить кассирша

    В Раде возмутились словами Зеленского о победе Украины в конфликте

    Эмма Уотсон в микрошортах покинула Венецианский фестиваль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости