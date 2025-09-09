Россия
В России водитель увернулся от вылетевшей из тумана навстречу фуры и попал на видео

Алан Босиков
В России водитель увернулся от вылетевшей из тумана фуры и попал на видео. Ролик опубликовало издание Ura.ru в Telegram.

На записи с авторегистратора машины едут по дороге в условиях плохой видимости. Вскоре из густого тумана на легковушку с прицепом вылетает КамАЗ с прицепом, несшийся по полосе встречного движения. Он обгонял попутно ехавшую «Газель».

Во избежание столкновения водитель легковушки принял решение съехать на обочину. Это, вероятно, спасло ему жизнь.

Ранее в Москве грузовик начал разваливаться на ходу. От большегруза отлетело несколько колес, которые повредили проезжавшие легковые автомобили. Происшествие также удалось снять на видео.

